Trapani, che accoglienza dei tifosi all’arrivo della squadra in città: cori, bandiere e fumogeni | VIDEO

Una vittoria pazzesca ed emozionante in casa della terza (eliminata dalla lotta promozione), la concomitante sconfitta della seconda. Così Trapani sogna il ritorno in Serie C. Oggi la squadra siciliana ha vinto per 2-5 a Vibo dopo essere stata sotto di due reti all’intervallo. Il Siracusa ha poi perso a Barcellona, in casa dell’Igea Virtus, in rimonta. Questo significa prove di fuga nel girone I di Serie D, con il +4 e una gara in più della capolista sugli aretusei (che significa virtuale +7).

L’entusiasmo a Trapani è lampante e lo dimostra il rientro della squadra da Vibo Valentia. Grande accoglienza dei tifosi all’arrivo del pullman. Cori, striscioni, bandiere, fumogeni, come si può vedere dal video in evidenza.

