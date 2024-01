Tajani: “obiettivo Forza Italia è il 10% alle europee”

StrettoWeb

“L’obiettivo di Forza Italia per le elezioni europee è di superare il 10%. Per arrivare poi alle politiche al 20%“. Lo ha detto il segretario del partito, Antonio Tajani, intervenendo in collegamento telefonico all’iniziativa nel corso della quale é stata presentata l’adesione a Forza Italia del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, insieme a due assessori ed a tre consiglieri. “Siamo lieti – ha aggiunto Tajani a proposito delle nuove adesioni a Forza Italia – di vedere crescere la nostra famiglia. È nei territori che si forma la classe dirigente e avere con noi amministrazioni comunali di Lamezia significa arricchire la nostra proposta e crescere ancora di più“.