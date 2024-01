Il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro aderisce a Forza Italia: “contagerà altri Sindaci”

StrettoWeb

“Forza Italia diventa anche in Calabria più attrattiva“: lo ha affermato il coordinatore regionale di Forza Italia Calabria, Franco Cannizzaro ufficializzando l’adesione al partito del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e di altri amministratori lametini. “Forza Italia a livello nazionale – ha esordito Cannizzaro in una conferenza stampa alla presenza dello stesso Mascaro – sta vivendo un momento particolarmente significativo, direi anche di entusiasmo vista anche l’adesione di tanti amministratori, sindaci, consiglieri regionali in tutte le regioni del Paese“. Insieme a Mascaro hanno aderito a Forza Italia il vicesindaco, Antonello Bevilacqua; l’assessore Luisa Vaccaro ed i consiglieri Anna Caruso, Tranquillo Paradiso e Maria Grandinetti.

“In Calabria è un momento assolutamente favorevole perché diverse sono le adesioni di amministratori locali e in futuro anche di qualche consigliere regionale che sta guardando con interesse al nostro movimento politico“, ha sottolineato Cannizzaro, “annunciamo qui a Lamezia l’adesione di Paolo Mascaro, di alcuni membri del suo esecutivo e di una nutrita componente del Consiglio comunale ed è un fatto storico perché aderisce un gruppo dirigente che apporterà un grande contributo di esperienza, di saggezza, di dinamismo e anche di buona prassi politica amministrativa. Lamezia, nonostante non sia una città capoluogo, credo – ha proseguito il coordinatore regionale di Forza Italia – che possa rappresentare anche un laboratorio politico per contagiare altri sindaci e amministratori che evidentemente stanno già guardando con interesse a Forza Italia, al centrodestra ma in modo particolare a Forza Italia“.

Cannizzaro ha fatto anche riferimento alla Giunta regionale, definendo il presidente, Roberto Occhiuto, “uno dei governatori più efficienti nella storia della Calabria. Dobbiamo aiutarlo a formare una classe dirigente capace. É mia intenzione mettere insieme tutte le anime di Forza Italia e ragionare in maniera unitaria per continuare a lavorare bene“. Cannizzaro ha parlato anche di alcuni sindaci calabresi. “Reggio Calabria – ha detto – é malgovernata dal centrosinistra. A Cosenza, dopo l’esperienza esaltante di Mario Occhiuto, adesso con Franz Caruso c’è il nulla cosmico. A Catanzaro Nicola Fiorita vive un momento imbarazzante di difficoltà e ad amministrare ci pensano gli altri. Di Crotone, poi, non parliamo proprio. Lamezia Terme può diventare un laboratorio per altri sindaci, che stanno già guardando al centrodestra e Forza Italia“.

A sua volta Mascaro, che ha aderito a Forza Italia insieme ad altri amministratori del suo Comune, ha ricordato che “nel 2019 vi erano delle condizioni particolari per le quali era necessario dare una sferzata ma ora è arrivato probabilmente il momento giusto affinché’ i partiti possano riprendere una loro scena anche sulla vita amministrativa della città di Lamezia“.