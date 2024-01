Straface (FI) incontra il nuovo direttore sanitario di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

“Questa mattina ho incontrato la Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, da qualche settimana alla guida dei due Spoke cittadini, per fare il punto della situazione e ragionare delle prospettive future dei nostri due Ospedali. In qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità ho avuto spesso modo di confrontarmi e lavorare insieme alla Dott.ssa Bernardi, dirigente di riferimento, potendone apprezzare le qualità umane e professionali che oggi sono a disposizione della nostra comunità e sicuramente porteranno benefici alla nostra sanità”.

“Con il nuovo Direttore Sanitario abbiamo discusso delle azioni da intraprendere per apportare i giusti miglioramenti capaci di rendere più funzionali i servizi dei due Spoke, sia in termini di infrastrutturazione che in termini di personale e ci siamo trovate in sintonia sul percorso da intraprendere che dovrà necessariamente andare nel solco delle grandi riforme messe in campo dal Presidente Occhiuto che sta letteralmente rivoluzionando il sistema sanitario calabrese”.

“Alla Dott.ssa Bernardi ho garantito tutto il sostegno e l’appoggio, certa come sono dell’ottima qualità del lavoro che si appresta a portare avanti al fine di garantire una sanità che sia davvero a misura di cittadino”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.