Sanità Calabria, Maria Pompea Bernardi è il nuovo direttore sanitario degli spoke di Corigliano-Rossano

La sanità pubblica calabrese si rinnova: gli ospedali spoke di Corigliano-Rossano fanno infatti capo ad un nuovo direttore sanitario, la dottoressa Maria Pompea Bernardi. Di Cariati, la professionista ha precedentemente ricoperto la carica di commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, quella di Direttore di settore dell’area Programmazione ospedaliera e dell’emergenza della Regione Calabria ed è stata anche Direttore dell’azienda sanitaria di Crotone. La dottoressa Bernardi andrà a ricoprire questo prestigioso incarico per i prossimi cinque anni.

Gli auguri del sindaco di Cariati

“Alla dottoressa Bernardi – dichiara il sindaco Cataldo Minò – giunga un caloroso augurio di buon lavoro, con la certezza che il suo ricco bagaglio di conoscenze e competenze in ambito sanitario saprà dare le giuste risposte alle urgenze ed ai bisogni del territorio”

L’On. Straface (FI): “congratulazioni al nuovo direttore”

“Quella di Maria Pompea Bernardi alla direzione sanitaria dello Spoke è una nomina importante che garantirà per i prossimi anni una guida competente e di qualità ai presidi sanitari cittadini. In qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità ho avuto spesso modo di confrontarmi e lavorare insieme alla Dottoressa Bernardi, dirigente di riferimento, potendone apprezzare le qualità umane e professionali. A lei vadano le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di un proficuo lavoro certa come sono del prezioso contributo che saprà dare alla sanità territoriale”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.