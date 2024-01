Serie D, il Locri dopo l’arresto di Agnello: “arrivato venerdì, sabato è andato via. Non è tesserato”

StrettoWeb

E’ notizia di oggi quella dell’arresto di due ex calciatori del Benevento, Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri. Cresciuti nelle giovanili sannite, Agnello – classe 2004 – tre giorni fa era stato annunciato dal Locri, in Serie D. Una ufficializzazione di venerdì pomeriggio, con tanto di foto del giocatore insieme al vicepresidente. Nella notte, però, Agnello e Perlingieri si sono resi protagonisti di un fatto di cronaca a Torre Annunziata: hanno picchiato un ragazzo di 19 anni e aggredito i Carabinieri che erano arrivati sul posto. Per questo sono scattati gli arresti domiciliari per entrambi.

Le precisazioni del Locri su Agnello

Il Locri, sui propri riferimenti ufficiali social, ha – nel primo pomeriggio di oggi – pubblicato una nota stampa per chiarire come stanno le cose. Di seguito il comunicato. “AC Locri 1909, nella persona del vicepresidente, in merito al calciatore Emanuele Agnello, comunica quanto segue: ‘Il calciatore, che ha avuto una lunga trafila al Benevento Calcio, è arrivato a Locri nella giornata di venerdì 19 gennaio a culmine di una settimana di trattative con i suoi procuratori ed immediatamente dopo lo svincolo da parte della società campana. Nelle ore seguenti la società ha appreso delle notizie, sul calciatore, relative a gravi problematiche personali non in linea con i regolamenti interni di squadra e società. Questo stato di cose ha portato AC Locri 1909 a non dare seguito al tesseramento ed il calciatore, già nella giornata di sabato 20 gennaio, ha lasciato Locri e la squadra, pertanto il ragazzo non è un tesserato della nostra società'”.

Dunque, la società si tutela precisando che il calciatore – nonostante l’annuncio di venerdì pomeriggio – non risulta tesserato. Questo perché, prima ancora di procedere all’operazione ufficiale, la società reggina ha appreso alcune notizie e ha preferito non chiudere la trattativa, rimandando a casa Agnello sabato, il giorno dopo il suo arrivo nella città reggina. Di seguito l’annuncio social di qualche giorno fa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.