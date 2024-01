Arrestato un neo giocatore del Locri: ha picchiato un ragazzo e aggredito i Carabinieri | NOME

StrettoWeb

Due ex calciatori del Benevento sono stati arrestati. Uno di loro attualmente è tesserato per il Locri, in Serie D, anche se è arrivato solo pochi giorni fa. Si tratta di Emanuele Agnello, fermato insieme a Francesco Perlingieri in seguito a delle aggressioni avvenute nella notte a Torre Annunziata, così come riporta il Mattino. I due avrebbero aggredito un 19enne e poi avrebbero reagito ai Carabinieri che sono intervenuti per sedare la situazione. L’accusa, dunque, è di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Per questo, come detto, i due sono finiti in manette: attualmente sono agli arresti domiciliari, in attesa di convalida del Giudice.

Agnello e Perlingieri, trequartista e terzino destro, sono cresciuti nelle giovanili del Benevento. Agnello aveva anche esordito in Serie B l’1 marzo del 2023, in casa contro il Sudtirol. Tre giorni fa è stato annunciato dal Locri. “Nuovo colpo di mercato da parte del nostro Vice Presidente! Emanuele Agnello, classe 2003. Ex Benevento Calcio, con presenze anche in Serie B”, si legge nella nota di venerdì 19. Il giocatore non sarà disponibile, almeno per il momento, in attesa di capire cosa emergerà dalla vicenda.

