Myenergy Viola-Milazzo, 3° QT: si torna in campo

Si torna in campo. Maksimovic recupera un gran pallone a rimbalzo offensivo e ne mette 2 (46-31). Aguzzoli in slalom, 2 punti (48-31). Due per Manfrè (48-33). Assist di Battaglia per Karvdic che realizza da sotto (48-35). Tyrtyshnik risponde (50-35). Manfrè in post, 2 punti (50-37).

Tripla di Binelli, non fa più notizia il capitano (41-25). Risponde Barbera, dimenticato in angolo (41-28). Ancora, ancora capitan Binelli da 3 (44-28)! Tripla di Barbera (44-31). Non entra l’ultimo tiro di Tyrtyshnik in penetrazione, si chiude qui.

Bomba di Battaglia in apertura di secondo quarto (20-13). Realizza Aguzzoli, risponde Karavdic (22-15). Karavdic fa 2/2 ai liberi (22-17). Aguzzoli ne mette 2 (24-17). Battaglia in lunetta: 1/2 (24-18). Stoppatona di Cessel, poi contropiede con Seck che ne piazza 2 (26-18).

Fine 1° QT - Myenergy Viola avanti 20-10

Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa di Nicola Saccà, leggenda della pionieristica Cestistica Piero Viola, si può cominciare. Confermato il quintetto standard di coach Cigarini con Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli e Mavric. Primo punto per Aguzzoli ai liberi: 1/2 (1-0). Tripla di Maksimovic (4-0). Tripla di Tyrtyshnik, applausi dalla folta rappresentanza ucraina presente (7-0). Ancora Maksimovic (9-0), c’è solo la Viola in campo: timeout per Milazzo. Altri due per Tyrtyshnik in penetrazione (11-0).

Battaglia, primi 2 per Milazzo (11-2). Mavric risponde subito con 2 punti (13-2). Tyrtyshnik fermato con un fallo prima di schiacciare davanti ai suoi tifosi: rimedia con 2 liberi su 2 (15-2). Tripla per Guerra (15-5). Manfrè ai liberi: 2/2 (15-7). Cessel fa 2/2 dall’altra parte (17-7). Mavric sfiora il gioco da 3 punti: 2 liberi in cambio, entrambi a bersaglio (19-7). Tripla di Manfrè (19-10). Altro giro in lunetta per Cessel che questa volta fa 1/2 (20-10). Buzzer beater di Sindoni che non va. Si chiude qui.