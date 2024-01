Myenergy Viola-Milazzo, Binelli: “dovevamo vincere, non importava come”

StrettoWeb

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Myenergy Viola torna al successo battendo 90-80 Svincolati Milazzo e torna a sorridere dopo due ko consecutivi. In conferenza stampa Thomas Binelli analizza così la vittoria: “dovevamo vincere, non importava come o di quanto, dovevamo portarla a casa. Venire da due sconfitte di seguito era dura. Non siamo mai stati in questa posizione. Siamo partiti subito forti, poi abbiamo controllato un po’ verso la fine. Loro sono una grande squadra. Rispetto all’andata oggi erano al completo, lì abbiamo vinto nell’ultimo minuto, sono una grande squadra, mancano ancora diverse partite, possono fare bene“.

Un cecchino da 3

A proposito delle 5 triple segnate, Binelli ha dichiarato: “stiamo lavorando e il lavoro viene fuori. Con l’anno nuovo stiamo lavorando tutti di più, compreso io, sto trovando un buon feeling con le triple, speriamo che continui così“.

La prossima sfida contro la Fortitudo Messina

Una Viola che deve correre di più e pensare di meno. “Oggi correndo e tirando nei primi secondi dell’azione abbiamo scavato il solco. Dobbiamo giocare così. Non dobbiamo pensare troppo: siamo giovani, ci divertiamo, corriamo, è giusto così. – ha dichiarato Binelli – La prossima sfida contro la Fortitudo Messina? Le infrasettimanali sono insidiose, abbiamo 1 o 2 giorni per prepararla. La classifica, lo sappiamo, non dobbiamo guardarla. Verranno qua agguerriti per vincere“.