Orlandina in vetta, dietro è bagarre: cambia la classifica della Myenergy Viola | RISULTATI

Seconda sconfitta consecutiva per la Myenergy Viola. Dopo il ko interno di fine 2023 contro Sala Consilina, i reggini perdono anche nella prima gara del 2024, in trasferta sul campo di Barcellona. Una partita nella quale i ragazzi di coach Cigarini sono rimasti in vantaggio per gran parte dell’incontro, salvo poi pagare in lucidità e concretezza nel finale di partita cedendo il passo alla rimonta dei siciliani.

A proposito di Sicilia, l’Orlandina vince il big match di giornata contro Ragusa e sale in vetta in solitaria. Alle sue spalle, oltre alla stessa Ragusa e alla Myenergy Viola, anche Sala Consilina vittoriosa su Castanea.

Risultati 15ª Giornata

Sabato 6 gennaio 2024

Ore 19:00

Catania-Rende 107-86

Domenica 7 gennaio 2024

Ore 18:00

Svincolati-Fortitudo Messina 92-76

Barcellona-Myenergy Viola 81-74

Sala Consilina-Castanea 77-76

Orlandina-Ragusa 74-66

Piazza Armerina-Basket School Messina 81-100

Classifica

Orlandina 24 Ragusa 22 Sala Consilina 22 Viola 22 Piazza Armerina 18 Barcellona 18 Milazzo 16 Basket School Messina 16 Rende 10 Castanea 8 Catania 4 Fortitudo Messina 0

Programma 16ª Giornata

Sabato 13 gennaio

Ore 18:30

Castanea-Barcellona

Ore 19:00

Fortitudo Messina-Piazza Armerina

Domenica 14 gennaio

Ore 18:00

Rende-Orlandina

Ragusa-Sala Consilina

Basket School Messina-Catania

Myenergy Viola-Milazzo