Primo weekend del 2024, è subito tempo di tornare sul parquet. Myenergy Viola scalda i motori per la prima trasferta del nuovo anno. Subito una gara delicata per i reggini ospiti del Palaberti di Barcellona Pozzo di Gotto, tana di Barcellona 4.0, squadra 6ª in classifica e che ha dimostrato di essere avversaria tosta per chiunque.

Come di consueto, StrettoWeb seguirà con il suo LIVE testuale la gara raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.