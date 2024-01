Schlein su Conte: “se attacca il Pd invece del governo sbaglia strada”

StrettoWeb

“Troppo spesso leggo di litigi tra Pd e M5s, per litigare bisogna essere in due. Mai ho lanciato una polemica strumentale verso un’altra forza di opposizione. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd invece del governo sta sbagliando strada”. E’ quanto ha detto il segretario Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti alla Camera. “Come io risponderò ai miei elettori loro risponderanno ai loro elettori”, evidenza il leader Dem.

“Credo che la gente si renda conto di chi lavora alla costruzione di una alternativa urgente alla destra, dare l’idea che non ci possa essere un’alternativa è un favore a Meloni. Non siamo disponibili a accettare costanti mistificazioni e attacchi che mirano al bersaglio sbagliato”, sottolinea.

Le parole di Schlein arrivano all’indomani dello stop di Giuseppe Conte sulle alleanze anche se il leader del M5S aveva rimarcato che “speriamo di trovarci in progetti condivisi per essere credibili. Non c’è in nessun contesto un atteggiamento pregiudiziale”.

