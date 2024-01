Saccomanno (Lega): “la Calabria nel mondo grazie ad Occhiuto”

StrettoWeb

“Crotone e la Calabria nel mondo! Grazie all’intuizione del Presidente Occhiuto è stata, ancora una volta, valorizzata la nostra regione e le sue enormi bellezze, oltre che le tradizioni, la storia e i beni archeologici. Poi, la scelta di Crotone è stata veramente una grande illuminazione: la città e la provincia che si trovano in grande difficoltà hanno avuto un momento di gloria e di ritorni economici e di crescita”. Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Un momento magico che, sicuramente, non si fermerà e che consentirà alla Calabria di essere presente nel panorama delle mete da scoprire. Questo, però, non è il risultato, ma la partenza di un nuovo percorso che deve, oltre all’immagine ed alle bellezze, offrire anche servizi e competenze. Ecco la necessità delle nuove infrastrutture, di una programmazione mirata, si un nuovo modo di fare politica: poche chiacchiere e tanto impegno e lavoro”.

“Un impegno comune che deve vedere la politica unita e come una grande squadra: non basta il campione, ma necessitano anche i mediani che corrono, corrono e macinano chilometri per sostenere ed aiutare tutti i giocatori. Questa, forse, è la sfida più difficile, ma, certamente, vale la pena giocarla”, conclude Saccomanno.