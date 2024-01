Riscaldamenti al Liceo di Rossano, Fdi replica al Dirigente

StrettoWeb

“In merito ai problemi legati all’impianto di riscaldamento, ci dispiace molto che il dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Rossano abbia frainteso il nostro puro spirito di servizio, dopo essere stati interpellati da un gruppo di genitori e di studenti”. È quanto fa sapere il circolo di Fratelli d’Italia di Corigliano-Rossano. “Abbiamo semplicemente messo a disposizione della comunità la filiera istituzionale del nostro partito e non mettiamo assolutamente in dubbio che la dirigenza dell’Istituto si sia prodigata oltremodo per risolvere il problema riscaldamento, sicuramente sin da quando i malfunzionamenti dell’impianto hanno iniziato a manifestarsi”.

“Non era nostra intenzione recapitare un messaggio impreciso o involontariamente distorto, che invece aveva come fine quello di fornire risposte, possibilmente immediate, alla richiesta di mediazione politica diretta con la Provincia di Cosenza. Noi – conclude il circolo cittadino di Fratelli d’Italia – continueremo ad occuparci di politica, nel rispetto delle parti e restiamo a disposizione di tutti, anche del preside Pistoia”.