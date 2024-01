Riscaldamenti Polo Liceale di Rossano, le precisazioni del Dirigente

StrettoWeb

Antonio Pistoia, Dirigente Scolastico del Polo Liceale Rossano, ha replicato alla nota del consigliere Vergadoro circa il mancato funzionamento dei riscaldamenti. “A leggere la nota – spiega il dirigente – sembra quasi che se lunedì 15 gennaio iniziano i lavori per ripristinare la rete dei riscaldamenti al plesso di Via De Florio lo si deve al consigliere comunale Giovanni Vergadoro e al consigliere provinciale Giancarlo Lamensa. Io non ho il piacere di conoscere personalmente i due uomini politici citati né ho avuto modo di ricevere una loro telefonata o messaggio per chiedere al sottoscritto lo stato effettivo della situazione”.

“Sembra quasi, ancora, che io personalmente, i miei collaboratori e tutto il personale della scuola fossimo rimasti qui inermi ad aspettare che il problema venisse affrontato e risolto dal consigliere comunale e dal consigliere provinciale su segnalazione di genitori e studenti. Ritengo opportuno e doveroso precisare che i fatti sono molto più complessi rispetto alla narrazione edulcorata e lineare che è stata descritta”.

La nota stampa sull’emergenza del Polo Liceale di Rossano

“La scuola ha segnalato alla Provincia di Cosenza sin dalla fine del mese di novembre i primi problemi relativi al funzionamento non ottimale dei riscaldamenti in un’ala dell’istituto. Agli inizi di dicembre venivano ulteriormente segnalate continue perdite d’acqua dalle tubazioni dell’impianto di riscaldamento e anche evidenziato il fenomeno dell’umidità che ha interessato le aule e i laboratori ubicati al piano terra. Nonostante i lavori realizzati dalla ditta incaricata dalla Provincia e i tentativi di individuare l’origine della perdita di acqua, il problema – per stessa ammissione dell’Ente – non è stato risolto“.

“Dopo le ulteriori comunicazioni del dirigente scolastico e a seguito di altri sopralluoghi tecnici, la Provincia ha affidato a una ditta specializzata i lavori di realizzazione ex novo della distribuzione principale comunicando che gli stessi lavori avranno inizio lunedì 15 gennaio e avranno una durata presumibile di 15 giorni lavorativi”.

“Di fronte all’innegabile disagio derivante dal mancato funzionamento del sistema di riscaldamento in un periodo caratterizzato da basse temperature, la scuola ha chiesto in più occasioni all’Ente Provincia – attraverso le comunicazioni inviate dal dirigente scolastico – di mettere in atto con estrema urgenza tutte le misure e le azioni adeguate e necessarie per far fronte all’emergenza causata dal mancato funzionamento dei termosifoni all’interno delle aule e di tutti gli ambienti scolastici per tutto il periodo occorrente alla realizzazione dei lavori previsti”.

“Su come fronteggiare la situazione critica delle temperature fredde negli spazi della scuola a difesa della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico, la Provincia non ha fornito né proposte, né indicazioni precise, né adottato azioni o provvedimenti urgenti per soddisfare l’esigenza di poter studiare e lavorare in ambienti consoni. Considerato il carattere emergenziale di tutta questa vicenda, il dirigente scolastico ha inviato le comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, All’Ufficio Igiene e Salute dell’ASP di Cosenza e al Prefetto di Cosenza”.

“In attesa di provvedimenti da parte della Provincia, nella seduta straordinaria del Consiglio d’Istituto del 12 gennaio è stato deliberato quanto segue: Riduzione dell’unità oraria a 50 minuti a partire da lunedì 15 gennaio; Turnazione delle classi nelle aule e negli ambienti scolastici più riscaldati e/o forniti di condizionatori seguendo il piano già attuato nei giorni scorsi; Reiterazione della richiesta alla Provincia di Cosenza di fornitura di strumenti alternativi e a norma di legge per il riscaldamento degli ambienti (o uso di termoconvettori recuperati autonomamente dalla scuola previa verifica tecnica da parte dell’Ente), ipotesi di trasferimento temporaneo in plessi scolastici di proprietà della Provincia nell’area urbana di Rossano”.

“Con decisione unanime, rinvio – per il momento – dell’ipotesi di parziale sospensione delle attività didattiche per le oggettive difficoltà organizzative legate al recupero obbligatorio in orario pomeridiano e/o durante i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico regionale. La scuola, esclusivamente attraverso i suoi canali ufficiali, aggiornerà le famiglie, gli studenti e il personale scolastico su tutte le novità relative alla questione oggetto del presente comunicato”.