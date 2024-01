Regionali, la Lega cede a FdI: Truzzu sarà il candidato presidente in Sardegna

StrettoWeb

In Sardegna alla fine Fratelli d’Italia riesce a spuntarla e la Lega è costretta a fare un passo indietro. “Oggi si dovrebbe definire la questione del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna. Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l’insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu”. Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa parlando alla Camera.

“La Basilicata? Capisco e comprendo la posizione di FdI quando sostiene che in Sicilia il candidato presidente anziché di FdI è stato di Forza Italia. La Lega – ha aggiunto – in Sardegna ha fatto uno sforzo perché il centrodestra andasse unito ed è uno sforzo per noi importante, perché continuiamo a credere che la squadra di Solinas abbia governato bene. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo: se vale la regola che contano le percentuali dei partiti in questo momento la Lega è chiaramente in credito”. Il passo indietro della Lega arriva all’indomani della notizia che Christian Solinas è indagato per corruzione.

