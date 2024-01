Sardegna, Solinas indagato per corruzione: sequestrati 350 mila euro

StrettoWeb

Brutte notizie per Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna che la Lega vuole ricandidare alle imminenti regionali (Fdi punta invece sul sindaco di Cagliari). Beni e immobili per un valore di circa 350 mila euro sono stati sequestrati a Solinas e ad altri sei indagati per corruzione su disposizione della Procura di Cagliari.

L’ordinanza, chiesta dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Luca Melis: al centro dell’inchiesta la compravendita di una proprietà del governatore a Capoterra e la nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc Bacino del Mediterraneo.

