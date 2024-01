Reggio Calabria, Ripepi raggiante: “Cilea tutto esaurito. Qualcuno cerca di buttare fango sulla mia persona”

StrettoWeb

Dopo l’evento al Cilea di lancio di Rivoluzione Rheggio, Massimo Ripepi, nella tradizionale diretta social, ha voluto ringraziare “tutti coloro che hanno riempito il Teatro e Stefano Bandecchi. Ieri è stata una grande giornata in cui abbiamo dimostrato che siamo in tanti a credere in una politica diversa. Preannuncio che, tra qualche giorno, apriremo la segreteria politica”, rimarca Ripepi.

“Qualcuno ha tentato di buttare fango sulla mia persona e sull’iniziativa di ieri ma noi siamo più forti del fango. Io Santone? Faccio parte di una comunità che aiuta le persone, quando posso insegno le sacre scritture e mi occupo di sociale. In sala spie? La gente deve stare attenta ai lecchini e venduti”, conclude Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.