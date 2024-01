Reggio Calabria, Ripepi: “basta con le supercazzole del Centro/Destra e del Centro/Sinistra. E sulla moglie di Falcomatà…”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria e candidato sindaco di Alternativa Popolare. Dalla zona del Tempietto, Ripepi si scaglia contro Falcomatà: “per colpa sua abbiamo perso un finanziamento di 520 mila euro. Il motivo? Non hanno rendicontato”. “Gli incarichi? La moglie di Falcomatà prende incarichi in numerosi comuni della città metropolitana per non parlare del figlio di Cuzzocrea. Stiamo verificando tutto”, evidenza Ripepi. “Bandecchi? Lui non ha bisogno di nulla, Antenna Febea si vergogni per quanto detto”, rimarca Ripepi.

“Basta con le supercazzole del Centro/Destra e del Centro/Sinistra sono degli imbroglioni, valgono 0. Cittadini svegliatevi. Non accetterò più che gli esponenti del Centro/Destra vadano a contattare chi ha deciso di stare con me, vergognatevi“, conclude Ripepi.