Reggio Calabria, anche il figlio di un consigliere comunale nello staff di Falcomatà | NOME

StrettoWeb

Mentre la Giunta comunale è ancora incompleta e le trattative con il suo partito proseguono da circa 80 giorni, il sindaco Giuseppe Falcomatà è impegnato nella formazione del suo staff. Tra coloro che sono stati nominati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risulta anche Paolo Cuzzocrea, figlio del consigliere Pino, eletto in una civica a sostegno del primo cittadino. Non giudichiamo la preparazione di Cuzzocrea e non vogliamo entrare nei motivi della nomina, ma di certo è evidente che è una scelta che fa discutere e che e forse arriva in maniera inopportuna. Adesso come voterà il consigliere comunale Cuzzocrea rispetto a Falcomatà? Sarà ancora libero di opporsi al primo cittadino, in un consiglio comunale in cui i numeri sono davvero risicati per la maggioranza?

Ma quale ruolo avrà Cuzzocrea? Nel decreto c’è scritto che “coadiuverà, sotto la diretta responsabilità ed il coordinamento del Capo di Gabinetto, il Sindaco Metropolitano nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo”. Inoltre, Cuzzocrea viene definito un “soggetto di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari, da reclutare secondo le modalità di cui all’art.90 del D.Lgs. n. 267/2000, con contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo parziale (50%) e determinato, riconoscendo allo stesso un compenso equiparato al trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali per il personale a tempo indeterminato, con trattamento tabellare iniziale per la categoria C, con durata non oltre il mandato sindacale”.