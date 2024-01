Reggio Calabria: la Metrocity salva il liceo artistico dal dimensionamento scolastico

StrettoWeb

Si è svolta oggi la prima riunione dell’anno per il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Nell’aula Repaci di Palazzo Alvaro l’unico punto all’ordine del giorno trattato è la Parziale modifica del Piano di Dimensionamento della rete scolastica metropolitana approvato dall’Ente con delibera n. 110 del 14 ottobre 2023. Un tema, quello dell’accorpamento scolastico, che aveva fatto molto discutere nei mesi scorsi e per il quale diverse scuole erano scese in piazza.

Le proposte di emendamento sul dimensionamento scolastico

Sono due gli emendamenti presi in considerazione. Il primo a firma del consigliere metropolitano Antonino Minicuci, che ha illustrato la proposta fatta insieme al consigliere Armando Neri, dopo le possibilità fornite dal Decreto Milleproroghe. La richiesta è quella di mantenere l’autonomia del Liceo Classico di Reggio Calabria e al contempo di preservare l’area grecanica considerata “fortemente svantaggiata negli ultimi anni“, chiedendo anche il mantenimento dell’autonomia dell’istituto Megali di Melito Porto Salvo.

L’altro emendamento, a firma del consigliere Rudi Lizzi, chiede il mantenimento dell’autonomia del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, “che si caratteristica per la presenza di beni culturali, laboratori e attività di interesse artistico“, basti pensare alla “recente istituzione del Museo d’Arte Frangipane“. “Tale scelta consentirebbe anche di restituire l’autonomia al Liceo Classico di Reggio Calabria“, ha sottolineato Lizzi. La proposta di Lizzi ha chiesto inoltre di mantenere anche l’autonomia dell’Istituto Comprensivo Melicucco.

Tra gli interventi durante la discussione prima del voto anche quello di Armando Neri, che ha sottolineato come fossero diversi gli istituti che andavano salvaguardati dall’accorpamento, primo fra tutti il Galilei-Pascoli, le cui istanze non sono state accolte.

Il consigliere Giuseppe Marino ha chiesto invece di impugnare l’ultima delibera della Regione per far sì che il territorio reggino non venga “desertificato” a causa del depauperamento dovuto anche al dimensionamento scolastico.

Il voto

L’emendamento proposto da Minicuci è stato bocciato con 11 voti contrari e 3 favorevoli. L’emendamento di Lizzi è stato invece approvato con 13 voti favorevoli e 1 astenuto, anche da Minicuci e Neri che hanno chiesto al sindaco di interloquire con la Regione sull’autonomia scolastica dell’Istituto di Melito Porto Salvo, ma anche del Galilei-Pascoli di Reggio Calabria.