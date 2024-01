Dimensionamento scolastico: l’appello del Liceo Campanella per mantenere l’autonomia

StrettoWeb

In occasione del Consiglio Metropolitano che si riunirà tra qualche ora, in cui si discuterà della revisione del Piano di dimensionamento, gli OoCc del Liceo Classico “Tommaso Campanella” hanno inviato al Sindaco metropolitano un documento per porre all’attenzione dell’organo politico l’opportunità di mantenere l’ autonomia del prestigioso e storico Istituto cittadino.

Il Consiglio Metropolitano ha già dimostrato interesse e cura per gli studi umanistici e classici, tutelando l’autonomia del Liceo “Familiari” di Melito Porto Salvo, riconoscendone pienamente il valore nel contesto territoriale in cui è inserito.

Si auspica che la medesima attenzione possa essere riservata al Liceo “Tommaso Campanella”, che, nel cuore della città di Reggio Calabria, mira da sempre alla formazione umana e culturale dei giovani, trasferendo valori identitari e promuovendo la partecipazione e la cittadinanza attiva