Reggio Calabria, importante riconoscimento per l’uomo che ha salvato l’anziano caduto in un pozzo

Il 4 dicembre scorso alle ore 10:15 un anziano signore è caduto all’interno di un pozzo tra Barritteri e Seminara, in provincia di Reggio Calabria ed è stato salvato da un cittadino che si trovava in zona. Il signor Antonio Ozzimo ha eroicamente salvato l’uomo calmandolo e chiamando i soccorsi che intervenuti sul posto lo hanno curato e successivamente trasportato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per sottoporlo alle cure del caso, in quanto con la caduta aveva rimediato una ferita alla testa.

Ieri il signor Ozzimo ha ricevuto un importante riconoscimento dal sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo, per questo eroico gesto che lo ha contraddistinto per aver aiutato il malcapitato.

Reggio Calabria, la premiazione di Antonio Ozzimo dal sindaco di Seminara