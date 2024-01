Reggina, tegola offensiva prima di Fenice-Acireale: si fermano Renelus e Rosseti (per l’ennesima volta)

StrettoWeb

Comincia anche il 2024 della Fenice Amaranto. Dopo il turno di riposo dello scorso weekend, e le polemiche di ieri sul compleanno della Reggina, la squadra di Trocini ospita l’Acireale al Granillo. Sulla squadra di Trocini si abbatte però una pesante doppia tegola offensiva: si sono infatti infortunati Renelus e Rosseti. Il primo, nuovo arrivato, non era stato mai impiegato. Il secondo è invece all’ennesimo stop stagionale e conferma, purtroppo, quella che è stata una costante della sua carriera, la fragilità fisica. E pensare che la società lo aveva ingaggiato a gennaio affinché fosse la punta di diamante della squadra, ma è stata poi costretta a correre ai ripari con Bolzicco.

Ad annunciare le defezioni mister Trocini, che ha parlato alla vigilia della sfida. “Arriviamo bene alla partita, abbiamo lavorato tanto e bene, approfittando di stare insieme in maniera serena e col sorriso, senza la pressione delle partite. Purtroppo avremo qualche problema fisico: in questi giorni abbiamo perso Renelus e Rosseti, che non saranno della gara. Daremo continuità al 4-3-3, anche se io durante le feste ho lavorato all’attacco a 2, ma non potrò utilizzarlo visti gli infortuni di cui sopra”.

“Sarà una partita complicata con una squadra in salute e rinfrancata dal mercato. E’ ovvio che la prima partita dopo un mese possa essere un grande punto interrogativo, su come ci presenteremo dal punto di vista dell’approccio. Mi auguro di fare bene, alla fine siamo quarti e abbiamo perso punti dalle prime solo nella prima parte. Ovviamente mi auguro di fare meglio”.

Mister Trocini fa un’analisi sugli ultimi due nuovi arrivati, Lika e Rana. “Lika è un esterno offensivo under di tecnica e cambio passo, che può darci brillantezza. Sa fare anche la seconda punta. Rana è un terzino che può giocare sia a destra che a sinistra. Va a completare una zona in cui eravamo corti, non sapevamo i tempi di recupero di Dervishi, che sta meglio. Mi dispiace per Renelus, che aveva caratteristiche diverse dagli altri, attacca la profondità. Domani probabilmente avrebbe giocato, peccato”.