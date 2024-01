Ragazza cade dal terzo piano in Calabria, la madre: “è stato un incidente”

StrettoWeb

La comunità di Mirto-Crosia è ancora sotto shock per la terribile vicenda accaduta ieri quando, nel pomeriggio, una ragazza di 16 anni è caduta dal terzo piano di una palazzina. Le condizioni della giovane, seppur gravi, restano stabili. Trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, è stata sottoposta a un primo intervento a causa del trauma cranico che ha riportato a seguito della caduta. La ragazza si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva in attesa di un secondo intervento per risanare le molteplici fratture e per la rottura del bacino.

A dare aggiornamenti sulle condizioni di salute della 16enne è la madre, con un breve commento sui social. “Ciò che è successo è stato un tragico e brutto incidente” ed ha spiegato che è caduta accidentalmente dalla finestra della sua camera, perdendo l’equilibrio. “È stato un incidente involontario molto orrendo – continua la mamma – che ha portato tutta la famiglia in una grande angoscia e dolore”. La donna ha voluto inoltre ringraziare tutta la comunità per il sostegno ricevuto e per le continue preghiere all’indirizzo della figlia.