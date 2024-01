Ore di apprensione in Calabria: ragazza cade dal terzo piano

StrettoWeb

Ore di apprensione per una rovinosa caduta che poteva trasformarsi in una terribile tragedia: una ragazza di 16 anni è caduta dal terzo piano di una palazzina nel comune di Crosia, in provincia di Cosenza. Il fattaccio è accaduto questo pomeriggio ma, al momento le cause sono da ricondurre a un gesto accidentale. Sul posto è intervenuto personale del Sulem118 che hanno trasferito la 16enne all’Annunziata di Cosenza. Le condizioni, secondo i primi accertamenti, sono abbastanza gravi. Presenti, inoltre, anche i Carabinieri della stazione di Crosia per ricostruire la dinamiche dell’incidente.