Preside aggredito a Cosenza, DirigentiScuola: “scarsa considerazione dello Stato”

“Solidarietà e vicinanza al dirigente scolastico di Cosenza, socio del nostro sindacato DirigentiScuola, vittima di un intollerabile e vile gesto da parte del padre di un’alunna. E’ purtroppo l’ennesimo episodio che colpisce ed offende un’intera categoria. Ben vengano le norme specifiche volte all’inasprimento delle pene a tutela del personale scolastico, di recente approvazione in Parlamento. Rimane, però, il problema della prevenzione di certi comportamenti che traggono origine da un indebolimento del sistema, da una scarsa considerazione sociale che lo Stato ha tributato negli anni al personale della scuola e dai pochi strumenti di intervento diretto che il dirigente può esercitare nel contesto della scuola autonoma”.

Così, in una nota, il sindacato dei presidi, DirigentiScuola. “Assistiamo al risultato prodotto dal progressivo depauperamento delle risorse economiche e soprattutto umane perpetrato ai danni della scuola- sottolinea il presidente, Attilio Fratta. I dirigenti scolastici nel loro lavoro quotidiano continuano a prendere in carico, in prima persona, tutte le criticità organizzative e relazionali che nella comunità educante attengono ad altri livelli di intervento e che di fatto mancano. In simili episodi lo Stato è anche responsabile e non solo vittima“.