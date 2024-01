L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per il 2024

StrettoWeb

Ecco l’oroscopo elaborato dal Grande Maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace, valido per tutto il 2024 e per i soli residenti in Italia.

A questo link potrete leggere la storia del Maestro e comprendere perché il suo è definito l’Oroscopo perfetto:

ARIETE

Per i nati sotto questo segno, l’Oroscopo suggerisce prudenza per quanto riguarda l’alimentazione. I postumi delle feste natalizie si faranno infatti sentire ancora per i primi mesi del 2024 producendo imbarazzanti flatulenze (e non è detto che poi passino). Alle persone politicamente coinvolte, gli astri sconsigliano la partecipazione ad eventi pubblici, a meno che non appartengano alla maggioranza parlamentare.

TORO

Gli stravizi alimentari natalizi avranno ripercussioni, per un periodo piuttosto lungo, anche per i nati sotto il segno del Toro. Nello specifico, si sconsiglia, almeno per i primi sei mesi dell’anno, il consumo di olive se non nella versione “schiacciate”, ovvero denocciolate: infatti la combinazione perversa delle posizioni di Plutone e Mercurio indica una elevata possibilità di blocco intestinale per i nati sotto questo segno, specie se politicamente coinvolti e facenti parti dell’opposizione.

GEMELLI

Per gli stranieri di sesso maschile nati sotto il segno dei Gemelli e residenti in Italia, la bizzarra posizione di Giove indica, senza possibilità di errore che, prima o poi nel corso del 2024, saranno raggirati da parte di una avvenente e scaltra signora che vi si avvinghierà lascivamente, facendovi credere ben altro, quando invece ne approfitterà per svuotarvi le tasche. Nessun problema invece per coloro i quali possiedono la cittadinanza italiana: nessuno metterà le mani nelle tasche degli Italiani!

CANCRO

Potete iniziare a gioire! L’anno si preannuncia foriero di grandi novità. Grazie all’imperioso impegno del Governo cesserà l’afflusso dei migranti e le coste torneranno ad essere di esclusivo appannaggio dei cittadini. In particolare, tutti i nati sotto il segno del Cancro riscopriranno il piacere di portare a passeggio i loro bambini in riva al mare senza incorrere in spiacevoli incontri.

LEONE

Per i nati sotto il segno del Leone e desiderosi di andare in pensione, ottime notizie. La favorevole congiunzione di Mercurio con la galassia di Andromeda, unita al versamento da parte dell’Unione Europea della quinta rata del PNRR e alle miracolose ricette del Governo, lasciano sperare che verrà aperta quanto prima, da parte dell’INPS, una finestra temporale per richiedere il pensionamento con quota 49, cioè con solo 10 anni di contributi ed una età anagrafica di 39 anni.

VERGINE

Per i Vergine che hanno intenzione di sposarsi nei prossimi mesi, la favorevole posizione di Saturno nella sfera celeste lascia intendere che esiste la reale possibilità che nella prossima finanziaria, nell’ambito del progetto di finanza tradizionale varato dal Governo, sia inserito un bonus di 12.250 euro + IVA euro per i giovani sposi. Unico requisito: sposarsi in chiesa, secondo l’italica tradizione.

BILANCIA

Anche gli uomini e donne bilancia fidanzati in famiglia potranno fruire di un super bonus, il cui importo tuttavia, stante l’incerta posizione di Mercurio, non è ancora determinabile con esattezza. Anche in tal caso viene posta una condizione specifica: entrambe le famiglie dei promessi sposi devono aver fatto il presepe lo scorso Natale, ma senza re magi o pastorelli di colore.

SCORPIONE

Uomini e donne scorpione, fate attenzione e non assumere cibi non facenti parte della italica tradizione. Gli astri indicano che sono da evitare sushi, hamburger e soprattutto il kebab. A proposito di quest’ultimo, si sconsiglia la frequentazione di quartieri etnici. Il solo odore di pietanze non tradizionali potrebbe causarvi devastanti, duraturi e malefici effetti.

SAGITTARIO

A partire dal 2024 il mondo invertirà l’attuale perversa tendenza a girare al contrario: si prevede il ritorno del saluto romano nelle scuole e la sua progressiva introduzione nelle pubbliche ricorrenze. Una ventata di orgoglio nazionale alimenterà, come una nuova linfa vitale, l’esistenza di tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Donne Capricorno, diffidate di coloro i quali si professano vostri alleati: in pubblico si dichiarano amici, ma di nascosto vi remano contro. Gli astri, tuttavia, sono benigni: nonostante i loro maldestri tentativi, essi non riusciranno a indebolirvi. Uomini Capricorno, per voi invece basta che evitiate la pasta al forno: gli astri non la vedono bene al riguardo.

ACQUARIO

Il 2024 si preannuncia come l’anno della svolta: cesserà infatti la sopraffazione da parte delle potenze straniere nei confronti della nostra Nazione. Sarà abolito l’euro, che tanti danni ha portato alla nostra economia, consentendo il ritorno alla lira, la moneta nazionale tradizionale. Questo glorioso contesto, unito ad una favorevole congiunzione astrale, consentirà quest’anno, ai nati sotto il segno dell’Ariete, il raggiungimento di obiettivi straordinari.

PESCI

Per i nati sotto il segno dei Pesci, grazie alla entusiasmante posizione di Marte, si prospetta un anno denso di soddisfazioni per quanto riguarda il lavoro, il denaro e persino, ove ricorra il caso, per la carriera politica.

La generosa posizione di Venere lascia intendere inoltre che l’anno sarà memorabile anche nell’ambito degli affetti, ma solo per chi vive in una famiglia tradizionale o, ove fosse single, se avrà sparato con una pistola la notte di capodanno.