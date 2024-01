Messina: torna l’acqua, disservizi in collina e nella zona Nord

StrettoWeb

A Messina sta tornando l’acqua. Conclusi con successo prima delle 24 ore previste i lavori sulla condotta adduttrice del Fiumefreddo permangono, però, ancora delle problematiche nell’erogazione dell’importante liquido.

Amam comunica che “l’erogazione dell’acqua sarà regolare in gran parte della città, tuttavia si potranno registrare disservizi nelle zone collinari e tratti della zona nord, per questo motivo resterà ancora attivo il Coc (Centro Operativo Comunale) contattabile al numero telefonico 090-22866 per dare tutto il supporto alla cittadinanza”.

