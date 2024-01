Messina, iniziano i confronti nella Commissione “Ponte”. Il fronte del “No”: “pronti a bloccare i cantieri”

StrettoWeb

La Commissione consiliare “Ponte sullo Stretto”, presieduta dal consigliere Giuseppe Trischitta si è riunita questa sera a palazzo Zanca a Messina. In questa prima riunione sono stati invitati a partecipare i rappresentanti del Comitato “Spazio No Ponte”. In un clima di grande rispetto si è discusso sull’Infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia.

Ponte, Trischitta: “sì al confronto”

Il presidente Giuseppe Trischitta, nel ringraziare i presenti, ha affermato: “questo spazio è importante in quanto siamo pronti ad ascoltare tutti, chi è a favore del Ponte e chi è contrario. Il confronto è il sale della democrazia”.

Ponte, Sturniolo: “da sempre contrari”

Gino Sturniolo, già consigliere comunale, eletto nelle file delle liste dell’ex sindaco Accorinti con cui poi si è distanziato, ha rimarcato nel suo intervento, in rappresentanza del Comitato “Spazio No Ponte”: “se, come pare, i cantieri inizieranno in estate, noi siamo pronti a bloccarli. Ci opponiamo da decenni a quest’opera. Questa opera è visto da tanti come un’occasione per guadagnare ed ha già fatto enorme danni”.

Gioveni: “nei prossimi giorni ospiteremo le associazioni che sono favorevoli al Ponte. Sturniolo è un amco”

“Ritrovo con piacere stasera in Aula l’amico ed ex collega consigliere Luigi Sturniolo, ospite insieme ad altre associazioni nella prima seduta operativa della Commissione “Ponte”. Siamo politicamente agli opposti (anche se sui temi sociali abbiamo molto in comune)”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, Libero Gioveni. “Eppure, con lui, quando era consigliere comunale durante la sindacatura Accorinti, c’è sempre stato (e tuttora c’è) un grande rapporto di stima personale e grande rispetto per le idee dell’altro. Fra persone intelligenti e di grande sensibilità si riesce sempre a distinguere i rapporti personali da quelli politici”, rimarca Gioveni.

“Lui questa sera è ospite per discutere sul loro “No al Ponte sullo Stretto”, a dimostrazione che la Commissione che abbiamo costituito è di approfondimento e di ascolto delle posizioni di tutti. Naturalmente nei prossimi giorni ospiteremo anche le associazioni che sono invece favorevoli alla grande opera”, conclude Gioveni.