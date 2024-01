Ponte sullo Stretto, Salvini: “obiettivo aprire i cantieri entro l’estate”

StrettoWeb

“Ho fatto una riunione oggi pomeriggio con l’ad e i nostri tecnici“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica. “Il Ponte degli italiani – ha aggiunto – creerà minimo 40 mila posti di lavoro in due Regioni come Calabria e Sicilia che hanno fame di lavoro, e porterà un valore aggiunto di 15 miliardi di euro con benefici in tutt’Italia. Dal punto di vista economico, la Lombardia sarà la Regione che ne beneficerà di più. Quel Ponte serve, serve a tutt’Italia, serve a professionisti, lavoratori, pendolari e viaggiatori ogni giorno. Conto che entro estate 2024 dopo 52 anni di chiacchere, centreremo obiettivo di aprire i cantieri“.