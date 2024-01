L’intervento di Crosetto alla Camera, da Acca Larentia alla guerra in Ucraina

StrettoWeb

Nuovo intervento del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Aula alla Camera per affrontare i temi caldi del giorno. Tra gli argomenti trattati, spuntano la guerra in Ucraina e il saluto romano ad Acca Larentia. Nel primo caso, il Ministro della Difesa ha parlato di supporto continuo all’Ucraina da parte dell’Italia: in merito, infatti, alla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, Crosetto ha espresso “sostegno all’Ucraina forte e totalmente inalterato”.

Crosetto annuncia ottava tranche di equipaggiamenti all’Ucraina

“La strada da percorrere al fianco dell’Ucraina è ancora lunga, ma sarebbe un errore strategico e politico drammatico fare un passo indietro ora. Il nostro sostegno deve continuare finché non cesseranno gli attacchi dei russi. Le difficoltà ucraine sono da imputare alla presenza di vasti campi minati. L’intelligence ucraina stima in oltre 8 milioni le mine impiegate dai russi a protezione delle loro posizioni” afferma Crosetto.

Tra le varie azioni portate avanti dal governo italiano, il Ministro ricorda che c’è anche la manifestazione di interesse a partecipare al progetto di “demining coailition” promosso dalla Lituania, proprio per lo sminamento del territorio. “Dopo sette pacchetti già formalizzati, abbiamo da poco dato il via libera all’invio a Kiev di un’ottava tranche di equipaggiamenti, materiali e sistemi. Anche questo pacchetto di equipaggiamenti e sistemi d’arma sono volti solo e soltanto a rafforzare le capacità difensive Ucraine”.

Saluto romano ad Acca Larentia, Crosetto: “non leggo i giornali”

Sull’episodio di Acca Larentia invece, dove in centinaia, schierati come una formazione militare, hanno commemorato le vittime della strage con il saluto romano, Crosetto ha pronunciato poche e concise parole. “Non leggo i giornali” ha affermato il Ministro per poi replicare: “ho sempre preso le distanze. Ho sempre preso le distanze da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati“.