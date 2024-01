Saluto romano ad Acca Larentia: Schlein e Pd presentano un’interrogazione

StrettoWeb

“Quali iniziative urgenti intendano adottare il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia in relazione ai gravi fatti avvenuti a Roma in occasione della commemorazione dei morti di via Acca Larentia, lo scorso 7 gennaio; nonché per impedire il ripetersi di fatti analoghi e contrastare con ogni mezzo l’apologia del fascismo e l’organizzazione di manifestazioni fasciste. E per sapere quali misure intendano adottare per attivare le procedure atte allo scioglimento dei gruppi neofascisti che espressamente inneggiano al disciolto partito fascista o ne richiamano fedelmente simbologia e modalità, come quanto avvenuto nel quartiere Tuscolano a Roma“.

E’ quanto si legge nella interrogazione, depositata alla Camera questo pomeriggio, che porta la firma della Segretaria del Pd, Elly Schlein, della Capogruppo Chiara Braga e di tutte le deputate e i deputati democratici in relazione alla commemorazione della strage di Acca Larentia.

La Digos invierà ai pm un’informativa su Acca Larentia

La Digos invierà una informativa in Procura a Roma in merito alla commemorazione per i fatti di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell’Msi. Nell’incartamento verrà ricostruito quanto avvenuto durante la manifestazione dove sono stati fatti anche saluti romani. All’evento hanno preso parte centinaia di persone. L’informativa sarà messa a disposizione dei magistrati che dovranno valutare la formale apertura di un fascicolo di indagine

Rampelli: “Fratelli d’Italia è lontana anni luce”

“FdI non c’entra nulla, noi non partecipiamo a quel tipo di manifestazione“. Lo ha detto il vicepresidente della Camera ed esponente di FdI, Fabio Rampelli, a Tagadà, su La 7, commentando i saluti romani ad Acca Larentia. “Ne abbiamo fatte due alternative, perché non rinunciamo al ricordo di tre ragazzi barbaramente uccisi 46 anni fa, in buon ordine, senza esibizioni di nessun tipo. Chi non è in malafede può constatare la distanza fra questo nostro modo e quelle manifestazioni a cui non partecipiamo perché non le condividiamo, non è il nostro stile, non è la nostra filosofia, siamo lontani anni luce“.