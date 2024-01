Incidente stradale Occhiuto, De Nisi: “tornerà più in forma di prima”

StrettoWeb

“Una brutta avventura che sarà presto dimenticata e per la quale auguro una immediata guarigione“. Così Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario regionale di Azione in Calabria, sull’incidente stradale che ha visto coinvolto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e alcuni componenti del suo staff. “Sono convinto – aggiunge De Nisi – che la ripresa avverrà in tempi rapidi: la Calabria e i calabresi hanno bisogno di riavere al più presto il presidente Occhiuto e suoi validissimi collaboratori tra cui la segretaria particolare Veronica Rigoni. A lei, sottoposta a intervento chirurgico, un abbraccio particolare“.

Conclude De Nisi: “Sono altresì convinto che la vicinanza e la solidarietà manifestata in queste ore rappresentino uno slancio enorme per tornare più in forma di prima e riprendere il proficuo lavoro fin qui portato a termine“.