Incidente nella Sibaritide, motociclista lotta tra la vita e la morte | NOME

Mario Cosenza, 55 anni, lotta tra la vita e la morte: il Presidente dei motociclisti di Corigliano, molto conosciuto nella sua comunità, è rimasto vittima di un grave incidente verificatosi ieri nei pressi dello svincolo autostradale per Cassano all’Ionio, Uno scontro così violento, che ha coinvolto un mezzo pesante, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Mario è stato trasportato in codice rosso all’Annunziata di Cosenza dove si trova tuttora ricoverato. Il quadro clinico risulta abbastanza critico, ma i medici stanno facendo il possibile per aiutare a superare questa terribile sfida. Intanto le forze dell’ordine locali indagano sulla dinamica dell’incidente per determinarne cause e responsabilità.