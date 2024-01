Incidente nella Sibaritide, un ferito grave: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla ss534 di Cammarata e degli Stombi all’altezza dello svincolo autostradale per Cassano all’Ionio-Doria. Nello scontro coinvolti un furgone e un mezzo pesante con conseguente ferimento di una persona. Sul posto è intervenuto personale Suem118 il quale, constatata la gravità della situazione, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’Annunziata di Cosenza. Presenti sul luogo dell’incidente anche le squadre Anas per ripristinare la viabilità e le forze dell’ordine deputate ai rilievi del caso.