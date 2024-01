Incidente Montauro, il Sindaco di Catanzaro sbotta: “ora basta! Prima di pensare al Ponte…”

StrettoWeb

La Calabria piange, in questo 6 gennaio, le quattro vittime – tutte reggine, originarie della provincia, di San Luca – dell’incidente di Montauro, sulla SS 106. Dopo gli interventi di Occhiuto e Salvini, sulla questione ha deciso di entrare a gamba tesa il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Ora basta! La strada della morte ha mietuto ancora una volta le sue vittime, quattro giovani vite cancellate”, ha detto sui social un Fiorita abbastanza irritato.

“Non possiamo rimanere inermi davanti a questa strage continua che nasce dallo stato di insicurezza della 106 che attraversa anche il territorio di Catanzaro. Sarò in prima fila con tutti i sindaci dei Comuni attraversati dalla strada della morte per reclamare dallo Stato interventi strutturali che rendano sicura questa arteria fondamentale. Prima di pensare al Ponte sullo Stretto, si pensi a come rendere comode e sicure le nostre strade. Comprendo il dolore insopportabile delle famiglie e dell’intera comunità di San Luca. Sentirò domani il sindaco per esprimere il cordoglio della Città capoluogo davanti ad una tragedia così devastante”.

Giusto indignarsi per una strada che continua imperterrita a mietere vittime. Giusto evidenziarlo ogni volta che una tragedia scuote tutta la Regione. Dispiace però che anche davanti a una tragedia del genere il primo pensiero sia rivolto alla solita ideologia contraria e al solito benaltrismo sul Ponte. Tutto questo nonostante si sia consapevoli dello stanziamento dei fondi per i lavori sulla SS 106.