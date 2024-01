Incidente Montauro, il cordoglio del Parco dell’Aspromonte per i 4 morti di San Luca

StrettoWeb

“Parlare di Aspromonte e parlare di sofferenza, la sofferenza di una montagna bellissima che spesso piange per i suoi figli. Oggi come presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte porgo le più sentite condoglianze alle famiglie di Antonella, Domenico, Elisa e Teresa, vittime di un incidente stradale vicino a Montauro. Cittadini di San Luca, cuore della montagna e padre di grandi uomini e donne che qui hanno vissuto e costruito opere di cui i propri cittadini possono andare fieri. Da Corrado Alvaro che rimane una delle migliori chiavi di lettura per chi vuole conoscere l’Aspromonte a Fortunato Nocera ambasciatore di cultura e di sapere”, è quanto afferma il presidente Leo Autelitano.

“Al Sindaco di San Luca Bruno Bartolo, manifesto la vicinanza e la solidarietà per il grave lutto che ha colpito il suo paese. La perdita di quattro giovani ragazzi non è accettabile! Non lo è per un maledetto incidente stradale. Non lo è per chi superate le difficolta della montagna incontra le strade della costa che spesso portano delle insidie impreviste”, conclude Autelitano.