Ex Reggina, Maurizio Poli compie 60 anni: auguri alla storia

Non sono finiti gli auguri alla storia della Reggina. Sì, perché c’è un’altra cifra tonda oltre a quella dei 110 anni amaranto di giovedì 11, festeggiati ieri con una fantastica coreografia degli ultras. Oggi, 14 gennaio, compie infatti 60 anni chi la storia la rappresenta appieno, forse – anzi senza forse – meglio di tutti: Maurizio Poli. Bandiera, amore, appartenenza, affetto, lui che nasce a Pisa ma che ama la Reggina più di tanti tifosi amaranto.

Forse non è neanche un caso che il suo giorno di nascita sia tre giorni dopo quello di nascita della Reggina, come se quel filo conduttore fosse legato sin da subito. Maurizio Poli alla reggina c’è stato dieci anni (oltre 250 presenze): ha visto tre categorie, decine di allenatori, il Vecchio Comunale e il nuovo Granillo e i soliti, instancabili, tifosi. Dal ’90 al 2000, dalla C1 post periodo d’oro di Scala all’esordio al Delle Alpi in quello storico agosto del ’99. Tanti auguri alla storia!