De Luca sulle Europee: “abbiamo detto no a Forza Italia ed a Renzi. Sì a Pd, M5S e Calenda”

Dopo la presentazione di “Non tutto è successo” a Terni, Cateno De Luca si è trasferito a Roma per trovare un’intesa sulle elezioni Europee. “E’ stata una notte di sedute spiritiche dove abbiamo ricevuto due proposte indecenti: la prima l’ospitalità dei nostri candidati in Forza Italia e la seconda di riappacificarci con Renzi. Ovviamente noi abbiamo rifiutato, la coerenza è importante”, rimarca De Luca.

De Luca: “ecco la nostra strategia”

“La questione è ben chiara e la strategia non cambia: una lista con Calenda, il tutto si deciderà a fine mese, in alternativa stare o con il Pd o con il M5S”, spiega De Luca. “Annuncio, inoltre, che ieri ha aderito il gruppo Centro di Firenze con il quale decideremo le alleanze per le comunali”, rimarca il leader di Sud chiama Nord.

De Luca: “le destre stanno ammazzando il Sud”

“Le destre? Stanno ammazzando il Sud. Il sistema Italia è messo in discussione dall’Autonomia differenziata e dallo scippo dei fondi per il Sud. Noi siamo alternativi a questo modo di fare”, conclude Cateno De Luca.

