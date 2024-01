“Non tutto è successo”, De Luca a Terni: “ringrazio il sindaco Bandecchi per l’accoglienza” | FOTO

StrettoWeb

“Grazie Terni. Una serata speciale all’insegna della condivisione e dell’entusiasmo. Ringrazio il sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore alla cultura Michela Bordoni per l’accoglienza e per il garbo istituzionale. Ho molto apprezzato l’intervento di saluto dell’amministrazione comunale“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “La splendida Sala Consiliare di Palazzo Spada è stata testimone di un incontro ricco di emozioni, con il pubblico che ha reso l’atmosfera davvero unica. Grazie a tutti coloro che hanno riempito la sala e reso la serata così speciale”, rimarca De Luca.

“Non soltanto tante amiche ed amici ma anche tanti amministratori ed ex amministratori presenti. Un ringraziamento particolare al giornalista Gianluca Marini per la moderazione e per le domande che hanno permesso di approfondire ulteriormente il libro e la mia vita. È stato un piacere condividere questo momento con voi”, conclude De Luca.

