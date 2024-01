Che sta succedendo alla Lega di Reggio Calabria?

StrettoWeb

Cosa sta succedendo alla Lega di Reggio Calabria? Il partito guidato da Matteo Salvini sta vivendo un momento molto delicato in riva allo Stretto: a novembre proprio Salvini a Reggio ha accolto il controverso ingresso nel partito del consigliere regionale Giuseppe Mattiani, proveniente da Forza Italia, e soprattutto dei consiglieri comunali Armando Neri e Mario Cardia, che arrivano dal cerchio magico di Falcomatà di cui Neri è stato addirittura vice Sindaco, entrambi protagonisti della campagna elettorale del Pd con lo slogan “Reggio non si Lega” nell’autunno 2020.

Inoltre siamo a fine Gennaio e la Lega non ha ancora annunciato neanche la data del congresso provinciale che si è tenuto l’ultima volta a metà dicembre del 2022. Oltre un anno e un mese fa. Un duro colpo per il partito che era stato il primo a sancire la consuetudine del congresso negli anni, e adesso è stato ampiamente scavalcato dagli altri competitor della coalizione di centrodestra che nelle scorse settimane hanno tenuto con grande enfasi i loro congressi provinciali (Fratelli d’Italia il 13 gennaio all’Hotel Excelsior con Wanda Ferro e Denis Nesci; Forza Italia il 14 gennaio nella sala Versace del CeDir con il vice premier Antonio Tajani, il governatore Occhiuto e l’on. Cannizzaro).

Così la Lega sta diventando sempre più marginale nel panorama politico cittadino e provinciale: se ne sono accorti i più attenti esponenti del partito reggino che in una riunione del partito che si è tenuta in città venerdì sera, hanno chiesto a gran voce e con urgenza lo svolgimento del congresso provinciale. Il primo a farlo è stato Antonino Minicuci, consigliere metropolitano e comunale, già candidato a Sindaco di Reggio Calabria: ha invocato lo “svolgimento immediato” del congresso provinciale. Dopo di lui è intervenuto il capogruppo della Lega in consiglio Regionale, Giuseppe Gelardi, che ha sottolineato l’importanza del congresso “da fare subito”. Anche Tommaso Iaria, consigliere comunale di Condofuri dov’è stato Sindaco fino a pochi mesi fa, ha evidenziato quanto sia “indispensabile” svolgere il congresso provinciale.

Al momento, però, non è stata ancora neanche fissata la data del congresso. Una situazione di immobilismo che lascia il partito nella confusione e nel disorientamento, soprattutto alla luce delle new-entry che hanno determinato comprensibili malumori nei militanti della prima ora. Nello stesso incontro di venerdì scorso, il Senatore Tilde Minasi ha dichiarato che “Fratelli d’Italia e Forza Italia cercano di colpire la Lega” ma l’impressione è che a Reggio la Lega si stia facendo del male da sola…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.