Reggio Calabria si “Lega” sempre di più: tris d’assi per Matteo Salvini | INTERVISTE

Reggio Calabria si “Lega” sempre di più. Nonostante alle ultime elezioni comunali il motto “Reggio non si Lega” abbia portato buoni frutti alla compagine di centrosinistra, la città sta evidentemente cambiando rotta. Oggi infatti il vicepremier Matteo Salvini, dopo avere questa mattina preso parte, al Porto di Gioia Tauro, alla cerimonia di battesimo di MSC Celestino Maresca, si è recato a Reggio per due importanti occasioni.

Nel primo pomeriggio il ministro Salvini ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede delle Lega cittadina in Via Domenico Muratori. L’occasione ha suggellato il passaggio nel partito di Giuseppe Mattiani, consigliere regionale eletto in Forza Italia, ma soprattutto l’adesione dei consiglieri comunali ex fedelissimi di Falcomatà, Armando Neri e Mario Cardia. Un tris d’assi che per due terzi va a togliere ulteriore terreno sotto ai piedi al sindaco di Reggio.

“Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”Matteo Salvini, come è possibile ascoltare dall’intervista integrale in alto, per il territorio calabrese punta in particolare alle infrastrutture, partendo dal Ponte sullo Stretto, per finire alla viabilità su strada e su ferrovia. La compagine leghista, al gran completo oggi a Reggio Calabria, vede nell’economia e nei trasporti i principali comparti su cui fare leva in un’ottica di sviluppo della regione.

Alle 17:00, invece, a Palazzo Campanella, presso la Sala Monteleone, si è svolto un incontro su “Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”, alcune delle parole d’ordine, tutte insieme collegate al Ponte sullo Stretto, di questa Lega calabrese e reggina in particolare che sembra sempre di più prendere piede nella città calabrese dello Stretto. Il passaggio di Neri e Cardia tra le fila della Lega è fondamentale per il partito. Di seguito le interviste ai due consiglieri:

Presenti oggi a Reggio anche il commissario provinciale della Lega a Crotone Cataldo Calabretta, il consigliere regionale Pietro Molinaro e l’assessore alle Politiche Scoiale Emma Staine. Di seguito le interviste:

