La Calabria piange Rosalinda: domani i funerali a Lamezia Terme

La Calabria piange un’altra vita spezzata nel fiore della giovinezza. A seguito del terribile scontro del 6 gennaio, dove 4 ragazzi di San Luca hanno perso la vita e i cui funerali sono stati celebrati ieri, ecco che la nostra comunità si ritrova a dover dire addio a Rosalinda Falvo, la 26enne che ha perso la vita nell’incidente di ieri all’alba a Lamezia Terme. La giovane viaggiava insieme ad altri tre amici, due ragazzi e una ragazza, quando è andata a finire contro il muretto di un’abitazione. I tre hanno riportato lievi ferite, mentre per Rosalinda non c’è stato nulla da fare.

Lamezia Terme si prepara a dire addio alla 26enne domani, lunedì 15 gennaio alle 10:30, nella Chiesa del Carmine. La camera ardente, intanto, è stata allestita presso la Casa funeraria Sant’Antonio in via Indipendenza; si legge sul manifesto funerario che “la famiglia ringrazia quanti si uniranno al suo dolore” e che sono graditi “non fiori ma opere di bene” in ricordo di Rosalinda.