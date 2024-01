Terribile incidente a Lamezia Terme: muore la conducente di 26 anni

StrettoWeb

Ennesima tragedia sulle strade calabresi: un terribile incidente ha sconvolto la comunità di Lamezia Terme nelle primissime ore del mattino. Alle 4:20 infatti, in via Sebastiano Guzzi, una Nissan Pixo è rimasta coinvolta in un sinistro. A bordo 4 giovani, due uomini e due donne: ad avere la peggio la conducente, una giovane donna classe ’98 che è morta sul colpo. Immediato l’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia per la messa in sicurezza della strada. Presente anche la polizia stradale di Catanzaro per i rilievi del caso: da accertare la causa che ha portato a questa ennesima tragedia.