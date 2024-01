Assocomuni Grecanica ai funerali di San Luca per lasciare un segno: “serve una nuova strada”

StrettoWeb

I Sindaci dell’Area Grecanica hanno partecipato in forma istituzionale alle esequie delle quattro giovani vittime della “106”. “È stata principalmente l’occasione per manifestare la vicinanza alla comunità san luchese piegata da questa immane tragedia. Riteniamo che la nostra presenza in questa tristissima occasione sia stata più che legittima anche per prendere le distanze dalla vergognosa equazione giornalistica San Luca/Calabria = Ndrangheta. Prassi mediatica disdicevole che non ha fatto difetto neppure in presenza di una tragedia con quattro giovani morti innocenti. A tal riguardo ci dispiace non aver registrato la presenza delle altre istituzioni elettive del nostro territorio”.

I primi cittadini di “Assocomuni Grecanica” inoltre hanno sentito la necessità di condividere detta partecipazione per ribadire implicitamente l’urgenza della realizzazione di una nuova infrastruttura viaria che impedisca nuove vittime della strada. “A tal fine invitiamo il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, anche sulla base dell’impegno assunto in occasione della sua recente visita presso il consiglio regionale della Calabria, a fissare la data in cui svolgere un tavolo di confronto con i Sindaci ed i tecnici di ANAS e del MIMS, consapevoli che ogni settimana trascorsa infruttuosamente ci costringe spesso a prendere atto di nuove ferite inferte alle comunità più deboli ed emarginate del Paese.