Antoniozzi: “vergognosi gli haters contro Occhiuto”

“La stragrande maggioranza delle persone sui social ha espresso solidarietà al presidente Occhiuto per l’incidente stradale di oggi. Tuttavia, una minoranza di haters gli ha augurato il peggio, con commenti vergognosi. Non difendo Roberto Occhiuto perché è mio amico: ho difeso Elly Schlein, la senatrice Segre, Fedez, il presidente Napolitano dagli odiatori“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Parole come, “potevi romperti una gamba” e altre che è meglio non ripetere confermano quanto sia necessario agire per impedire che i social diventino terra di arbitrio e di offese che nulla hanno a che fare con la democrazia”, conclude Antoniozzi.