I vip innamorati di Reggio Calabria! Da Fiorella Mannoia a Teresa Mannino: incontro speciale al Museo dei Bronzi

Delle storture di Reggio Calabria scriviamo giornalmente. E purtroppo sono sempre di più. Sappiamo, però, che al di là di mala gestione, mentalità e inciviltà, la natura ha regalato un gioiello. E quello non potrà mai cambiare. Quindi siamo abbastanza sicuri che chiunque verrà sullo Stretto rimarrà colpito dal fascino del mare, della montagna, del tramonto, degli scorci mozzafiato, della natura in generale. Lo sa bene Pippo Inzaghi. Lo sa bene la figlia di Paolo Villaggio, di recente. Lo sa bene Fiorella Mannoia, qualche giorno fa stregata dal pubblico del Teatro Cilea. E come non dimenticare Jovanotti qualche anno fa.

L’ultima in ordine di tempo è Teresa Mannino. La comica e attrice siciliana si è esibita sempre al “Cilea” nei giorni 15,16,17 e 18 dicembre. Grande successo e sold out. Ricambiato. In questi giorni di fine anno infatti la palermitana ha fatto un giro in centro città, tra ristoranti e storia. Non poteva mancare, infatti, la visita al Museo Archeologico e ai Bronzi di Riace, dove è avvenuto un incontro speciale. Lì, infatti, c’era anche la Reggio BiC, la principale realtà cittadina di Basket in Carrozzina, che milita in Serie A. “Questa mattina la Reggio Bic si è recata in visita al Museo di Reggio Calabria e indovinate un pò chi ha incontrato ? la Grande Teresa Mannino!”, ha scritto la squadra su Facebook, postando alcune foto.

Chi è Teresa Mannino: la carriera della comica e attrice siciliana

Teresa Mannino è una talentuosa attrice, comica e conduttrice televisiva italiana nata il 23 ottobre 1970 a Palermo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è caratterizzata dalla sua versatilità e dalla sua capacità di intrattenere il pubblico con il suo umorismo unico. Con un talento che abbraccia la televisione, il teatro e il cinema, Teresa Mannino continua a essere un punto di riferimento nell’intrattenimento italiano, portando sorrisi e risate al pubblico di tutto il paese.

Teresa Mannino ha iniziato la sua carriera artistica nel mondo della stand-up comedy. La sua comicità schietta e irresistibile l’ha resa rapidamente popolare tra il pubblico italiano. La sua abilità nel mettere in scena situazioni quotidiane con humor e intelligenza le ha permesso di emergere come una delle voci più apprezzate nel panorama comico italiano. Ha preso parte a diversi spettacoli comici e varietà, guadagnandosi il favore del pubblico e della critica. La sua presenza vivace e la sua capacità di improvvisazione l’hanno resa una presenza gradita in numerosi programmi televisivi. Oltre alla sua presenza in televisione, Teresa Mannino ha anche avuto successo nel teatro e nel cinema. Ha partecipato a diverse produzioni teatrali e cinematografiche, dimostrando la sua versatilità come artista.