La figlia di Paolo Villaggio estasiata dagli alberi secolari del Lungomare di Reggio Calabria

Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio, qualche giorno fa è stata a Reggio Calabria per presentare il libro “Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera la vita (vera) di Paolo Villaggio”. Questo testo sottolinea la figura di un personaggio che vuole essere raccontato oltre la figura dell’attore e regista, oltre la figura di Fantozzi. Per l’occasione la redazione di StrettoWeb ha intervistato la donna a margine dell’evento.

Intanto, approfittando del soggiorno sullo Stretto, Elisabetta ha fatto un giro in centro, ed è rimasta estasiata dagli alberi secolari del Lungomare. Ne ha fotografato uno, pubblicando l’immagine sul profilo personale Facebook: “Le magnolie giganti sul lungomare di Reggio Calabria”, è stata la frase accompagnata alla foto. Nei commenti, diversi utenti reggini le hanno fatto notare come si tratti in realtà di ficus magnolioides. Poco cambia, se non l’ammirazione provata dalla donna verso una bellezza naturale dello Stretto, proprio di fronte al Lungomare.