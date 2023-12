Viola-Piazza Armerina, Mavric: “la gara più tosta, ma con questo pubblico…”

StrettoWeb

Al termine della partita vinta dalla Viola contro Piazza Armerina per 88-79, Emin Mavric ha analizzato la gara in conferenza stampa. “La gara più difficile in casa per adesso, anche la gara più difficile da affrontare nei match up. – ha dichiarato – Sto cercando di essere leader in campo e fuori, i ragazzi mi seguono. Il pubblico è bellissimo, molto emozionante, per noi che siamo giovani. Ci stiamo allenando e ci troviamo bene. Vincere la domenica contro una squadra forte come Piazza Armerina è una bella sensazione“.

“Siamo molto contenti del primo posto con Ragusa e Capo d’Orlando ma guardiamo solo alla approssima partita, sennò andiamo fuori scia. Ci aspettano alcune gare toste, poi aspettiamo il Natale per riposarci e poi ripartire. Un bilancio della stagione? Peccato per la sfida contro Capo d’Orlando senza Ilya, sarebbe stata una gara diversa“, ha concluso.